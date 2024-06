Le elezioni europee del 2024 confermano il dominio di Fratelli d’Italia e premiano il Partito Democratico, anche a livello delle preferenze individuali degli italiani. Giorgia Meloni si afferma come la leader più votata, con due milioni di preferenze, raccolte come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. Tuttavia, come previsto, il premier cederà il suo seggio europarlamentare ad altri eletti. Tra questi c’è la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha ottenuto 200.000 voti tra Centro e Isole. Tra i 76 parlamentari che l’Italia invierà a Strasburgo ci sono anche Roberto Vannacci e Ilaria Salis. Il generale Vannacci, candidato con la Lega, ha ottenuto oltre mezzo milione di voti nella circoscrizione Nord-Ovest. L’attivista Salis, candidata nella lista Verdi-Sinistra, ha raccolto oltre 150.000 voti tra Nord-Ovest e Sud. Antonio Tajani, un altro grande protagonista delle preferenze personali nel centrodestra, dedica il suo successo a Silvio Berlusconi: “Sono soddisfatto che i risultati siano positivi per tutte le forze del centrodestra. Sono felice che Forza Italia abbia fatto questo regalo a Berlusconi. Dedichiamo a lui questo risultato che ci incoraggia ad andare avanti”.

Nel Partito Democratico, gli elettori hanno premiato un volto “esterno” di questa tornata elettorale: Cecilia Strada. La figlia del fondatore di Emergency, Gino Strada, ha ottenuto 235.000 preferenze. Nonostante le polemiche legate a vicende giudiziarie, tra i dem spicca il risultato di Antonio Decaro. Il sindaco di Bari ha raccolto circa 483.000 voti nella circoscrizione Sud, rendendo la Puglia la seconda regione “rossa” dopo l’Emilia-Romagna, seguita dalla Toscana. Eletto anche Stefano Bonaccini, che nella sua Emilia-Romagna ha ottenuto oltre 380.000 preferenze. Tra i dem, sono stati eletti all’Europarlamento anche la giornalista Lucia Annunziata, il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella e il sindaco uscente di Bergamo Giorgio Gori.

Nella lista Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), oltre a Ilaria Salis, vola a Strasburgo anche Domenico (Mimmo) Lucano. L’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria) ha ottenuto 180.000 preferenze, risultando il più votato al Sud e al Nord-Est per AVS.

