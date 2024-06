Elezioni europee, Gruppo Forza Italia: "Risultato nazionale straordinario, con D'Attis rilanceremo il dato pugliese"

“Il risultato nazionale di Forza Italia è semplicemente straordinario e ci permette di confermarci centrali all’interno del Partito Popolare Europeo con un leader autorevole e lungimirante come Antonio Tajani, che ha saputo tradurre con successo gli insegnamenti del Presidente Berlusconi.

In Puglia abbiamo lavorato duramente insieme al nostro commissario Mauro D’Attis, che ringraziamo per l’impegno costante e per essere sempre in prima linea al nostro fianco.

In Puglia non abbiamo ottenuto il consenso che pensavamo, ma siamo certi l’on D’Attis saprà come sempre guidarci in un percorso di unità, condivisione e dialogo. Per questo, analizzeremo tutti insieme il risultato, ma guardiamo con fiducia al futuro”.