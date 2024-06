“Sono soddisfatto del risultato che Forza Italia ha ottenuto alle Europee”, commenta il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Dell’Erba e candidato alle Europee. “Sono molto contento di aver dato un importante contributo, pur consapevole che non sarebbe stato facile. Forza Italia in provincia di Foggia ha fatto registrare oltre l’11% superando ampiamente la media nazionale. Aldilà dei consensi personali quello che conta, lo dico da coordinatore provinciale del partito, è la crescita di Forza Italia sia come risultato elettorale che come credibilità di un gruppo di lavoro lontano da dinamiche e logiche personalistiche. Un gruppo, che ringrazio pubblicamente, desideroso di lavorare sin dal primo momento per sostenere un progetto di cambiamento e crescita del partito. Così come ringrazio il Presidente nazionali Tajani per avermi dato la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza che sicuramente avrà come effetto positivo quello di una personale maggiore conoscenza del nostro grande Mezzogiorno d’Italia e all’onorevole D’Attis per il lavoro svolto per dare maggiore spinta al partito.

In pochi mesi di attività politica come coordinatore del partito sono stato sempre propositivo, nonostante i continui attacchi subiti. Qui non ci sono padroni ma solo un rinnovato entusiasmo di una nascente classe dirigente politica fatta da persone perbene e che vogliono solo portare avanti un progetto serio, chiaro, definito. Questa è la Forza Italia che vogliamo. Chi ha altre idee ci troverà pronti al confronto, ma solo per costruire un futuro propositivo e non per scendere a patti spartitori che non fanno parte del nostro Dna”, conclude Dell’Erba.

Comunicato stampa di Paolo Dell’Erba