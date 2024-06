Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, sull’autostrada A1 tra le uscite di Orvieto e Fabro, in direzione Firenze. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo nel canale di scolo che costeggia la carreggiata.

A bordo del veicolo si trovava una donna di 60 anni, residente a San Giovanni Rotondo, che ha perso la vita rimanendo incastrata nell’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia autostradale, i vigili del fuoco e i sanitari dell’elisoccorso, ma non è stato possibile salvare la donna. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Lo riporta foggiatoday.it