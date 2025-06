FOGGIA – L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per il reclutamento di 4.918 Allievi in ferma quadriennale, destinati a rafforzare l’organico dell’Istituzione e contribuire alla sicurezza del territorio nazionale.

Gli aspiranti possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online, entro il 7 luglio, attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it, nell’area dedicata ai concorsi.

La selezione prevede diverse prove, tra cui una prova scritta, test di efficienza fisica, e accertamenti psico-fisici e attitudinali finalizzati a verificare l’idoneità dei candidati.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare cittadini italiani in possesso del diploma o in procinto di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025.

I requisiti anagrafici prevedono un’età compresa tra i 17 e i 24 anni al momento della scadenza delle domande.

Per i volontari in ferma prefissata (VFI) e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi (VFP1 e VFP4), il limite massimo sale a 25 anni.

Formazione e future mansioni

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione della durata di sei mesi presso le Scuole Allievi Carabinieri situate a Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto.

Il percorso formativo mira a fornire una preparazione militare, giuridica e professionale che consentirà ai futuri carabinieri di ricoprire ruoli fondamentali nelle varie articolazioni dell’Arma, come le Stazioni Carabinieri – punti di ascolto e accoglienza per i cittadini.

Inoltre, è possibile esprimere preferenze per specializzazioni in settori quali tutela forestale, ambientale e agroalimentare, offrendo così ai giovani un percorso altamente qualificante e stimolante.

Un’opportunità per i giovani

Il concorso rappresenta un’importante occasione per i giovani italiani desiderosi di intraprendere una carriera nel settore pubblico e della sicurezza.

La professione del Carabiniere si distingue per il suo ruolo fondamentale nella tutela dei cittadini e nella salvaguardia del patrimonio collettivo.

Per ulteriori dettagli e modalità di candidatura, si invita a consultare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri entro la scadenza del termine previsto.

