FOGGIA – A partire dal 1° ottobre 2025, nelle città con più di 30.000 abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, entrerà in vigore un nuovo divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5.

La misura, prevista dal decreto del governo, mira a ridurre le emissioni di PM10 e a migliorare la qualità dell’aria nelle aree più inquinate del Paese.

Il provvedimento e le motivazioni

Il divieto sarà attivo nei giorni feriali, dalle 8:30 alle 18:30, e durerà fino al 15 aprile 2026.

Le vetture interessate sono quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015, con classe ambientale V.9, come indicato nel libretto di circolazione.

La decisione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l’inquinamento atmosferico, che ha portato l’Italia a essere condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel novembre 2020 per il superamento sistematico dei limiti di PM10.

L’impatto sul parco auto italiano

In Italia, l’età media delle vetture è di circa 13 anni, e si stima che circa 1,25 milioni di auto con motore Euro 4 o inferiore siano ancora in circolazione.

Le regioni più colpite dal nuovo divieto sono Piemonte, con circa 250.000 veicoli coinvolti, e Veneto, con oltre 350.000 vetture interessate.

Le multe per chi non rispetterà le restrizioni variano tra 168 e 679 euro, con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di recidiva.

Le contromisure del governo

Il governo sta lavorando a un emendamento per sospendere temporaneamente il divieto, ritenuto da alcuni troppo severo e dannoso per cittadini e attività economiche.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato: «Siamo al lavoro per annullare il blocco delle auto Euro 5 diesel. È una follia della Commissione europea, che ha approvato il Green Deal senza considerare le conseguenze».

Soluzioni alternative per gli automobilisti

Nelle aree interessate, è possibile installare dispositivi chiamati Move-In, che limitano gli spostamenti degli automobilisti che non possono cambiare auto, impostando un limite di chilometri annuali.

Superato il limite, il veicolo non potrà circolare nelle zone soggette a restrizioni fino alla fine del periodo di divieto.

