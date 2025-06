MANFREDONIA – Un’altra ferita ambientale nelle campagne del territorio comunale. Il Tratturo Monte Barone – Comunale 13, situato in zona periferica lungo via Foggia, è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. L’area, un tempo destinata al transito rurale e all’attività agricola, è oggi uno scenario raccapricciante: cumuli di rifiuti, elettrodomestici abbandonati, frigoriferi, televisori, scarti industriali e perfino animali morti gettati in buste della spazzatura.

La situazione è diventata insostenibile. Lo scarico di immondizia è continuo, senza alcun rispetto per l’ambiente, la salute pubblica o la legalità. Non si tratta più di casi isolati, ma di un vero e proprio fenomeno sistematico. I rifiuti sono di ogni genere: dai resti di attività produttive ai rifiuti domestici, segno evidente che a sversare siano presumibilmente cittadini, o addirittura attività economiche della zona.

Oltre al danno ambientale, il rischio sanitario è concreto: con la presenza di animali morti e materiali organici, l’area è ormai terreno fertile per infezioni, infestazioni di insetti e roditori, e contaminazione del suolo e delle falde.

Servono misure urgenti. I cittadini onesti, che rispettano le regole e il territorio, non possono più tollerare uno scempio del genere. È tempo di passare ai fatti: l’installazione immediata di fototrappole è una necessità, non un’opzione. Solo grazie a strumenti di videosorveglianza sarà possibile individuare i responsabili e procedere con sanzioni severe e denunce penali.

Occorre un piano straordinario di bonifica dell’area e un controllo serrato di tutte le strade rurali della zona.

