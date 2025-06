Foggia, 9 giugno 2025 – In un clima politico teso, i consiglieri provinciali di Foggia rispondono con fermezza alla comunicazione del Segretario Generale, Dott. Luigi Di Natale, in merito al voto contrario espresso nella seduta del 17 aprile 2025 sul rendiconto di gestione 2024 e alle conseguenti richieste di convocazione urgente del Consiglio Provinciale.

In una lettera inviata agli organi istituzionali locali, compresi il Prefetto di Foggia, Dr. Paolo Giovanni Grieco, la Corte dei Conti – Procura Regionale per la Puglia, e ai dirigenti di settore della Provincia, i consiglieri chiariscono che il voto negativo non rappresenta né un’anomalia né una mancanza di responsabilità, bensì un legittimo atto politico da parte dell’opposizione. “Il rendiconto è uno strumento fondamentale per la valutazione dell’operato dell’Amministrazione”, spiegano, sottolineando che il loro voto contrario riflette una netta sfiducia verso la gestione del Presidente della Provincia, Avv. Giuseppe NobileJ.

Il documento, firmato da Leonardo Cavalieri, Pasquale Ciruolo, Tonio De Maio, Giosuè Del Vecchio, Emilio Di Pumpo, Giuseppe Mangiacotti e Anna Rita Palmieri, respinge con decisione le accuse contenute nella nota del Segretario Generale, in particolare riguardo ai debiti fuori bilancio relativi ai lavori di sgombero neve dei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025. I consiglieri chiariscono di non aver bocciato tali atti ma di aver richiesto un rinvio per ottenere chiarimenti dal dirigente competente, evidenziando la necessità di verificare la legittimità della spesa di “somma urgenza”.

Gli esponenti politici manifestano inoltre preoccupazione per quello che definiscono un possibile tentativo di pressione sull’autonomia politica del Consiglio, legato ai richiami contenuti nella comunicazione del Segretario Generale relativi a potenziali rilievi della Corte dei Conti. “Un atteggiamento che rischia di configurarsi come intimidazione istituzionale, inaccettabile in un sistema democratico”, si legge nella lettera.

I consiglieri evidenziano anche che il ruolo del Segretario Generale è quello di garante della legalità e imparzialità, non di interprete unilaterale delle scelte politiche, annunciando di valutare nelle sedi opportune la correttezza delle azioni intraprese in merito alla trasmissione di atti alla Corte dei Conti.

Infine, riguardo alla convocazione urgente del Consiglio Provinciale, i firmatari ricordano che tale prerogativa spetta al Presidente della Provincia, invitando quindi a rivolgere a lui la richiesta di convocazione, auspicando che venga inserito all’ordine del giorno un atto di responsabilità istituzionale: le dimissioni del Presidente stesso.

La lettera si chiude con la conferma della piena disponibilità dei consiglieri a svolgere il loro mandato con trasparenza, serietà e rispetto delle istituzioni.