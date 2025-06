Nel primo trimestre del 2025, il settore del gioco d’azzardo nel Regno Unito ha confermato una tendenza ormai consolidata: la crescita del digitale a scapito delle attività fisiche. I dati pubblicati dalla Gambling Commission indicano che il mercato online sta assumendo un ruolo predominante, con valori in aumento in quasi tutte le categorie monitorate. Una situazione che rispecchia anche quella del mercato italiano, e che richiede di essere approfondita.

Gambling UK: il mercato dominato dal digitale

La raccolta complessiva derivante dal gioco online (mercato UK) ha raggiunto 1,45 miliardi di sterline tra gennaio e marzo, segnando una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato riflette una trasformazione strutturale nel comportamento dei giocatori, sempre più orientati verso le soluzioni digitali. Come anticipato, si tratta di un contesto che ritroviamo anche in Italia. Come racconta AGIMEG, infatti, il mese di aprile 2025 ha visto le sale da gioco online grandi protagoniste. Si fa riferimento ad una spesa complessiva pari a 251,4 milioni di euro, con un aumento del 17,2% se si fa un confronto con aprile 2024. Il merito appartiene anche alle nuove modalità di gioco, come i casino live, che hanno dato un’ulteriore spinta al settore. Un settore che, in Italia, ad aprile ha messo a segno una raccolta pari a 6,3 miliardi di euro.

Tornando al mercato UK, il volume totale delle giocate effettuate online ha registrato un aumento del 5%, arrivando a 25,2 miliardi nel trimestre in questione. Anche il numero di account attivi mensili è salito, con un incremento del 2% su base annua, raggiungendo quota 13,5 milioni. Questi dati non fanno altro che evidenziare un’espansione della base di utenti, oltre ad una maggiore frequenza di utilizzo delle piattaforme digitali dedicate al gambling.

Dalle scommesse sportive ai giochi da casinò

Nel segmento delle scommesse sportive online, il valore del GGY (gross gambling yield) ha toccato quota 596 milioni di sterline, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Di contro, il numero di utenti attivi in questa categoria ha subito una contrazione del 2%, scendendo a 6,5 milioni nel mese di marzo. Questo dato indica che la spesa media per utente potrebbe essere aumentata, compensando la lieve flessione in fase di partecipazione attiva.

Tra le categorie più dinamiche del comparto online figura quella delle slot, che ha mostrato un’espansione notevole. Il GGY derivante dalle slot è salito dell’11% su base annua, raggiungendo i 689 milioni di sterline. Le giocate in questa categoria hanno toccato i 23,4 miliardi nel trimestre, con un incremento del 6%. Inoltre, a marzo è stato registrato un record di utenti attivi nel segmento delle slot online, pari a 4,74 milioni. Anche le sessioni di gioco superiori ai 60 minuti sono aumentate del 5%, con un totale di 10,1 milioni. La durata media di una sessione si è mantenuta stabile, attestandosi intorno ai 17 minuti.

Il comparto del poker online mostra invece una dinamica opposta. Gli account attivi sono diminuiti, passando da 230mila a 203mila in un anno. Anche il GGY del poker è sceso, fermandosi a 3,9 milioni di sterline a marzo 2025. (nota stampa).