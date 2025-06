Manfredonia (Foggia) – La situazione del Manfredonia Calcio continua a essere al centro di accese discussioni tra tifosi, cittadini e la proprietà della società.

La Gradinate Est, cuore pulsante del tifo locale, si trova nuovamente sotto i riflettori in un clima di forte contestazione.

In un messaggio aperto rivolto al “patron” della squadra, i sostenitori esprimono tutta la loro frustrazione riguardo alle recenti strategie di vendita e alle dichiarazioni fatte dall’imprenditore.

“Il ‘patron’ continua a regalare sorrisi distesi, ma dietro le quinte sparano cifre astronomiche solo per allontanare gli acquirenti interessati al Manfredonia Calcio”, si legge nel comunicato.

I tifosi accusano la gestione di essere poco trasparente e poco produttiva, sottolineando come le continue dichiarazioni di vendita siano più un tentativo di distrarre che una reale volontà di cedere la società.

“Il Manfredonia non si svende…”, ripete il patron, ma i supporter chiedono chiarezza: “Per iscrivere una squadra al campionato ci sono delle libere, e nessuno ne parla. Per vendere una società bisogna mostrare concretamente cosa si porta all’accordo”.

Le critiche si concentrano anche sulla mancanza di trasparenza riguardo alle condizioni economiche e alle motivazioni dietro le richieste di cifre elevate.

I tifosi ribadiscono che il Donia rappresenta un patrimonio della città e non può essere usato come merce di scambio o come copertura per problemi finanziari.

Nel frattempo, sui social si moltiplicano commenti e discussioni tra sostenitori che si definiscono “liberi pensanti” e che rivendicano il diritto di amare il club senza subire imposizioni o manipolazioni.

La tensione è palpabile: da un lato chi chiede rispetto e chiarezza, dall’altro chi teme che tutto possa finire in un nulla di fatto.

Il futuro del Manfredonia Calcio rimane incerto, mentre la comunità attende risposte concrete dalla proprietà.

La passione per il Donia è viva e forte, ma ora più che mai serve trasparenza e rispetto per una città che considera il suo club come parte integrante della propria identità.