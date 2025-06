Angela Rosa Ciotola accusata di aver prodotto certificati falsi per l’inserimento in graduatoria di aspiranti docenti a Foggia. Respinto il ricorso: il reato si è consumato nel capoluogo dauno

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Angela Rosa Ciotola, dirigente dell’istituto scolastico paritario “G. Garibaldi” di Vairano Patenora, confermando così la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal gip di Foggia. L’indagata è accusata di aver prodotto false attestazioni relative a rapporti di lavoro mai realmente svolti da parte di dieci aspiranti docenti, documentazione poi utilizzata per ottenere un maggior punteggio nelle graduatorie provinciali della scuola pubblica di Foggia.

Il sistema: falsi contratti per scalare le graduatorie

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Ciotola, in concorso con una seconda persona, avrebbe redatto e trasmesso comunicazioni ingannevoli all’Ufficio scolastico provinciale di Foggia, inducendo i funzionari pubblici a inserire in graduatoria candidati privi dei requisiti. Le certificazioni false attestavano periodi di insegnamento inesistenti, attribuendo così ai beneficiari un punteggio superiore, determinante per il posizionamento nelle liste.

La difesa: “Competenza territoriale errata”

Nel ricorso presentato in Cassazione, la difesa di Ciotola ha sostenuto che il procedimento dovesse essere trasferito al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, luogo in cui si sarebbe consumata l’eventuale falsificazione materiale dei documenti, e dove ha sede l’istituto paritario. A detta dei legali, la dirigente non avrebbe avuto alcun ruolo nella presentazione dei documenti a Foggia, né contezza dell’uso che ne sarebbe stato fatto.

I giudici: “Reato consumato a Foggia”

La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, ritenendo corretta la decisione del Tribunale del riesame di Bari. I giudici hanno chiarito che il reato di falso ideologico per induzione si è consumato a Foggia, luogo in cui i pubblici funzionari – ingannati dalle false attestazioni – hanno proceduto all’inserimento in graduatoria. La competenza territoriale, pertanto, resta a Foggia.

La Corte ha inoltre sottolineato che, sebbene la falsificazione sia avvenuta a Vairano Patenora, essa ha avuto effetti diretti e consapevolmente voluti sull’atto pubblico redatto a Foggia. La condotta della Ciotola, quindi, non è stata autonoma ma parte di un’azione complessiva e coordinata con gli altri indagati.

Rigetto del ricorso e spese processuali

In virtù di questa valutazione, la Cassazione ha confermato la misura cautelare e condannato Ciotola al pagamento delle spese processuali. L’indagine prosegue per accertare la responsabilità dei dieci beneficiari delle false attestazioni e della presunta complice.