SOSTEGNO ALLE GIOVANI IMPRESE, PREDISPOSTO NUOVO BANDO IN RICORDO DI DONATO MONOPOLI

Tonti: “Un aiuto concreto per le aziende in un periodo storico di crisi”

La Giunta comunale di Cerignola ha deciso di predisporre un nuovo bando a sostegno delle giovani imprese dedicato alla memoria del concittadino Donato Monopoli.

Al fine della più ampia partecipazione, l’ambito di operatività del bando sarà destinato ai seguenti settori: commercio al dettaglio di vicinato; artigianato; somministrazione di alimenti e bevande; strutture turistico-ricettive; altri servizi di supporto alle imprese; attività di consulente tecnico; attività di tatuaggio e piercing; agenzie matrimoniali e d’incontro; servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari); servizi di organizzazione feste e cerimonie; servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari; servizi di promozione finanziaria e simili.

L’insediamento della sede delle giovani imprese dovrà essere nel territorio del comune di Cerignola e dovranno avere una permanenza garantita in loco di almeno due anni. I partecipanti dovranno essere persone giuridicamente e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, fondate da massimo 12 mesi o non ancora attive, composte interamente da soggetti che abbiano un’età non superiore ai 36 anni. L’erogazione del premio dovrà essere subordinata, in caso di ditta non ancora attiva, all’avvio dell’attività di impresa che dovrà essere pienamente operativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, pena la revoca del riconoscimento del beneficio economico. Infine, nella piena continuità con il bando precedentemente pubblicato, il nuovo avviso dovrà prevedere l’obbligo da parte degli eventuali beneficiari di apposizione di una targa in memoria del concittadino Donato Monopoli.

“È un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, con il quale vogliamo ricordare Donato Monopoli, giovane della nostra città scomparso in circostanze tragiche e strappato all’amore dei suoi cari e al suo futuro. E, nel suo nome, vogliamo investire sui giovani concittadini attraverso azioni asostegno e valorizzazione dell’economia locale che comprendono interventi di marketing territoriale inteso come promozione del territorio, delle sue caratteristiche, delle sue prospettive e potenzialità. Si tratta anche di un aiuto concreto per le aziende che subiscono la crisi in un difficile momento storico-economico”, le parole dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.