San Giovanni Rotondo ha ritrovato il suo Sindaco. E noi di “Statoquotidiano” possiamo dire di averci visto lungo.

La politica, oggi, appare sempre più simile a un palcoscenico complesso, spesso disordinato, dove le logiche tradizionali sembrano aver perso senso. A livello nazionale, le forze di centrosinistra, pur uscite sconfitte dal recente referendum, rivendicano una vittoria simbolica, attribuendo le responsabilità dell’esito agli astensionisti, in particolare al centrodestra, dimenticando forse che quel 50% di partecipazione riflette una realtà complessa e frammentata.

Nel contesto locale, a San Giovanni Rotondo, abbiamo assistito a sviluppi politici che, solo qualche settimana fa, sarebbero sembrati improbabili. Come già anticipato in un nostro precedente articolo, un accordo tra esponenti del Movimento 5 Stelle e la destra cittadina si è concretizzato, con l’ingresso in giunta di due rappresentanti di Forza Italia e Noi Moderati. Un’alleanza che ha sollevato perplessità anche all’interno delle rispettive forze politiche, i cui vertici regionali e nazionali si sono espressi contro ipotesi di collaborazione con l’area governativa dei 5 Stelle.

In questo scenario inaspettato, il sindaco Filippo Barbano, dopo giorni di incertezza e le dimissioni presentate il 30 maggio, ha deciso di fare un passo indietro, ritirandole. Un gesto che segna una svolta per la città e apre a una nuova fase politica, costruita su equilibri inediti.

La scelta di proseguire l’amministrazione in alleanza con forze fino a poco tempo fa considerate avverse ha suscitato reazioni contrastanti. C’è chi vi legge un’opportunità per la stabilità, e chi teme che tale compromesso possa tradire la volontà degli elettori o gli indirizzi originari del mandato.

Si tratta, in ogni caso, di una decisione destinata a far discutere, tanto a livello locale quanto nei contesti regionali e nazionali. La vicenda ricorda come in politica le alleanze e le strategie possano cambiare rapidamente, riflettendo dinamiche che spesso sfuggono alla comprensione dell’elettorato.

Nelle prossime settimane, sarà importante comprendere meglio chi ha sostenuto questa nuova maggioranza e con quali obiettivi. Il termine del 16 giugno potrebbe rappresentare una tappa cruciale per chiarire ruoli, posizioni e prospettive.

Il richiamo al “bene del popolo”, che spesso accompagna le dichiarazioni ufficiali, sarà messo alla prova nei fatti, nella gestione quotidiana della città. I cittadini di San Giovanni Rotondo attendono risposte concrete, al di là degli slogan o delle contrapposizioni ideologiche.

La politica, quella autentica, dovrebbe essere al servizio delle persone, della trasparenza e della partecipazione. In un momento storico in cui l’astensionismo cresce e la sfiducia si diffonde, ogni azione politica dovrebbe mirare a ricostruire il rapporto con la comunità.

Che questo nuovo corso possa davvero rappresentare una svolta positiva dipenderà da quanto verrà fatto per il territorio, e non solo da come verrà raccontato.

Nel frattempo, il nostro augurio sincero va alla città di San Giovanni Rotondo, con la speranza che possa ritrovare unità e fiducia, guardando al futuro con maggiore chiarezza e coerenza.

A cura di Maurizio Varriano