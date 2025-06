Roma – La Corte di Cassazione, con una sentenza importante per il settore dei servizi pubblici locali, ha stabilito che le controversie relative alla quantificazione dei compensi spettanti alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo. La pronuncia arriva nel contenzioso tra una s.r.l. e il Comune di Manfredonia.

La vicenda riguarda la gestione del servizio di trasporto pubblico lungo la linea “Manfredonia – Bivio Ruggiano – San Salvatore e ritorno”, affidata in concessione alla ditta, che ha chiesto il riconoscimento di un credito di circa 145 mila euro per l’aumento dei costi di gestione tra il 2004 e il 2008, in particolare per lavoro, carburante e manutenzione.

Inizialmente, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, rinviando la controversia alla giurisdizione amministrativa. Anche la Corte d’Appello di Bari aveva confermato questa decisione. La ditta, però, ha impugnato le sentenze sostenendo che il contenzioso riguardasse un diritto soggettivo, non un atto discrezionale dell’amministrazione pubblica.

La Suprema Corte ha dato ragione alla srl, richiamandosi a precedenti sentenze delle Sezioni Unite, sottolineando come i criteri per il riconoscimento del compenso siano normativamente predeterminati e non soggetti a discrezionalità amministrativa. Pertanto, ha affermato che il giudice ordinario è competente a dirimere la questione.

La Cassazione ha così cassato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio e rinviato il processo al Tribunale di Foggia, che dovrà riesaminare il merito in diversa composizione.