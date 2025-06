Massimo Bossetti a Belve Crime: “Non capisco come il mio Dna sia finito sugli slip di Yara”

Cresce l’interesse attorno alla puntata di Belve Crime, il nuovo spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. Ospite d’eccezione è Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo, in un campo di Chignolo d’Isola.

L’intervista – registrata nel carcere di Bollate, dove Bossetti sta scontando la sua pena – si annuncia intensa e inedita per i contenuti trattati. L’ex muratore di Mapello, che ha sempre sostenuto la propria innocenza, ha ripercorso in modo dettagliato i passaggi salienti del caso che ha sconvolto l’Italia.

Uno dei punti più delicati affrontati è quello relativo alle tracce di Dna trovate sugli slip e sui leggins della giovane vittima. Fagnani incalza Bossetti su questo elemento chiave dell’accusa, e lui risponde con fermezza:

“È tutto assurdo, non ho mai compreso. Vorrei capire anche io come il mio Dna è finito sugli slip di Yara.”

Nel dialogo, viene messo in luce il contrasto tra il Dna nucleare – che secondo la conduttrice è “l’unico che identifica inequivocabilmente una persona” – e l’assenza di Dna mitocondriale, normalmente molto più stabile nel tempo. Bossetti sottolinea questa incongruenza:

“Il Dna nucleare, che si dovrebbe degradare in poche settimane, era ancora lì. Ma il Dna mitocondriale, che tutti sanno essere molto resistente, non c’è.”

La puntata vede anche altri ospiti coinvolti in casi giudiziari che hanno segnato l’opinione pubblica italiana. Tra questi: Eva Mikula, legata alla vicenda della banda della Uno Bianca; Tamara Ianni; e Mario Maccione, uno dei componenti delle Bestie di Satana, oggi collaboratore di giustizia dopo aver scontato oltre tredici anni di carcere.

