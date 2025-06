Un vasto incendio è divampato l’altro ieri pomeriggio nella zona del ponte Anas, a nord di via Florio a Manfredonia. Le fiamme, alimentate probabilmente dalla vegetazione secca e dal forte vento, si sono sviluppate in un’area frequentata anche da numerosi animali randagi, tra cui gatti, cani e perfino alcune volpi, spesso avvistate nei paraggi.

L’allarme è scattato quando dense colonne di fumo nero si sono alzate nel cielo, visibili anche da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per oltre due ore prima di riuscire a domare completamente il rogo. Gli operatori hanno impiegato autobotti, mezzi antincendio e attrezzature manuali per contenere le fiamme che si stavano estendendo rapidamente in direzione delle abitazioni più vicine.

L’area interessata è una delle più sensibili dal punto di vista ambientale del territorio sipontino. Tra sterpaglie, cespugli e piccoli insediamenti rurali, si concentra una presenza significativa di fauna selvatica. Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto animali scappare terrorizzati dalle fiamme, alcuni dei quali potrebbero non essere riusciti a mettersi in salvo. Al momento, non si hanno dati certi sul numero di animali feriti o dispersi.

A rendere ancora più impressionante la scena, la presenza di numerose telecamere di sorveglianza installate lungo il ponte, che hanno registrato l’intera dinamica dell’incendio. Le immagini sono ora al vaglio delle autorità competenti per chiarire le cause del rogo, che resta per il momento di origine incerta. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella del dolo o della negligenza, forse un mozzicone di sigaretta acceso o un piccolo fuoco lasciato incustodito.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i civili né danni a strutture abitative, anche grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.