Napoli, guasto al radar di Capodichino: quasi 100 voli cancellati tra ieri e oggi

10 giugno 2025 – 09:26

Disagi ancora in corso all’aeroporto di Napoli-Capodichino a causa di un malfunzionamento al radar che gestisce la fase di avvicinamento degli aerei. Nella giornata di lunedì sono stati cancellati ben 84 voli, mentre oggi risultano annullati altri 14 (equamente suddivisi tra arrivi e partenze), con ulteriori ritardi che stanno coinvolgendo numerosi passeggeri. Almeno due voli sono stati dirottati sull’aeroporto di Salerno.

Secondo quanto riferito da Enav, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo, il guasto non ha comportato rischi per la sicurezza, ma ha reso necessaria la riduzione temporanea del traffico in arrivo per garantire il rispetto degli standard operativi. Il problema riguarda il sistema meccanico di rotazione a 360 gradi dell’antenna radar, fondamentale per la sorveglianza dell’area di avvicinamento. I tecnici sono al lavoro da lunedì per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

La società di gestione Gesac ha precisato che il malfunzionamento si è verificato dopo un intervento di manutenzione effettuato da Enav. Quest’ultima ha dichiarato che la causa è stata individuata e che si stanno impiegando tutte le risorse per risolvere il problema quanto prima, anche se al momento non è ancora possibile stabilire con certezza i tempi di risoluzione.

Intanto monta la protesta dei passeggeri. L’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori, ha annunciato una possibile class action per conto di centinaia di viaggiatori rimasti bloccati: “È stata una notte drammatica, con persone costrette a restare ore a bordo degli aerei o in aeroporto, vittime di ritardi e cancellazioni – ha dichiarato – ora hanno diritto a un risarcimento per i danni subiti, sia materiali che morali”.