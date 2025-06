L’incidente costò la vita a Fernando Contini e Salvatore Gagliardi. Il progettista e direttore dei lavori aveva omesso una segnaletica adeguata. La Suprema Corte respinge il ricorso: “Condotta omissiva rilevante, incidente evitabile”

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Michele Scapato, tecnico della Provincia di Foggia, e dallo stesso ente, contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari che lo aveva ritenuto civilmente responsabile per la morte di Fernando Contini e Salvatore Gagliardi, avvenuta in un tragico incidente stradale lungo la statale 655 nei pressi dello svincolo di Foggia.

L’episodio risale al dicembre 2019. L’auto con a bordo le due vittime precipitò in una scarpata a causa della chiusura improvvisa del tratto principale e della deviazione obbligatoria verso una rampa particolarmente pericolosa, sprovvista del guard-rail, già abbattuto in un incidente avvenuto il giorno precedente.

Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, confermata in toto dalla Suprema Corte, Scapato, in qualità di progettista e direttore dei lavori per l’installazione della segnaletica provvisoria, non predispose un’adeguata segnalazione di pericolo lungo l’intero tratto interessato dai lavori, né installò i dispositivi luminosi (otto lanterne semaforiche e quattro lampeggianti monofaccia) previsti nel piano di sicurezza. Un’omissione grave per un tratto di strada con una curvatura accentuata e un’elevata pericolosità, tanto più che si trattava di una deviazione non abituale.

Per i giudici, il tecnico avrebbe dovuto vigilare anche in fase di realizzazione dell’opera, rilevando l’assenza dei dispositivi previsti dal suo stesso progetto. La posizione di garanzia, in questo caso, si è estesa dal ruolo di progettista a quello di direttore lavori, aggravando la sua responsabilità.

Cassazione: “Condotta omissiva rilevante”

La Corte ha ritenuto “manifestamente infondati” i motivi di ricorso presentati, respingendo sia le eccezioni di natura procedurale, sia le argomentazioni legate al nesso causale tra la condotta del tecnico e l’incidente. Anzi, secondo la sentenza, se Scapato avesse attuato tutte le misure previste, il conducente avrebbe potuto ridurre la velocità e prevenire l’impatto, pur viaggiando a una velocità superiore al consentito.

A rafforzare la tesi accusatoria, la circostanza che la sera prima si fosse verificato un incidente quasi identico nello stesso punto, con l’auto finita nella medesima scarpata, dettaglio che avrebbe dovuto spingere a un rafforzamento immediato della segnaletica.

Nessuna rifusione delle spese alle parti civili

I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla invece è stato disposto in favore delle parti civili, poiché – secondo la Corte – i loro difensori non hanno offerto un contributo dialettico specifico in sede di legittimità, limitandosi alla richiesta di rigetto dei ricorsi.