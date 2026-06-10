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RIPESCAGGIO SVANITO Bari, svanisce l’ipotesi ripescaggio: la Juve Stabia cambia proprietà e resta in Serie B

A rilevare la società gialloblù è stato l'imprenditore Alfredo Guerri attraverso la Domus Srl, che ha acquisito ufficialmente le quote

Bari, svanisce l'ipotesi ripescaggio: la Juve Stabia cambia proprietà e resta in Serie B

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Bari // Focus //

Si chiude definitivamente ogni spiraglio per un eventuale ripescaggio del Bari in Serie B. Il Tribunale di Napoli ha infatti dato il via libera al passaggio di proprietà della Juve Stabia, consentendo al club campano di superare la delicata fase societaria e di procedere con l’iscrizione al prossimo campionato cadetto.

A rilevare la società gialloblù è stato l’imprenditore Alfredo Guerri attraverso la Domus Srl, che ha acquisito ufficialmente le quote del club. Un’operazione che mette fine alle settimane di incertezza vissute dalla piazza stabiese, preoccupata per il futuro della squadra dopo la mancata ricapitalizzazione da parte dell’ormai ex proprietario Francesco Agnello.

La decisione dei giudici napoletani, arrivata con il parere favorevole della Procura Antimafia, ha sancito il salvataggio della Juve Stabia, che ora potrà completare le procedure necessarie per la partecipazione alla Serie B 2026/2027.

La vicenda aveva alimentato anche le speranze dei tifosi del Bari, che guardavano con attenzione agli sviluppi societari del club campano nella prospettiva di un possibile ripescaggio. Con l’ufficializzazione del cambio di proprietà, tuttavia, ogni scenario in tal senso viene meno.

Per il Bari si apre dunque una nuova stagione in Serie C, con la necessità di programmare il futuro sportivo senza più fare affidamento su eventuali sviluppi esterni. La società biancorossa è ora chiamata a concentrarsi esclusivamente sul progetto tecnico e sulla costruzione di una squadra in grado di puntare al ritorno tra i cadetti attraverso il campo.

Lo riporta LaGazzettadelMezzogiorno.it

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