Una rottura improvvisa delle condotte adduttrici ha interessato il sistema idrico a servizio dell’abitato di Candela (Foggia) e delle zone industriali di Candela e Ascoli Satriano, causando disagi e la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua.

I tecnici di Acquedotto Pugliese sono intervenuti immediatamente per avviare operazioni di riparazione definite complesse, che proseguiranno per l’intera giornata con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Per consentire gli interventi, è stata disposta la sospensione temporanea della fornitura idrica nei centri interessati. I disagi potrebbero risultare più evidenti negli edifici privi di autoclave o sistemi di accumulo idrico sufficienti, dove la mancanza d’acqua si avverte con maggiore immediatezza.

Secondo le previsioni, il ripristino del servizio è atteso entro la serata odierna, salvo imprevisti tecnici durante le operazioni.

Per limitare i disagi alla popolazione, è stata inoltre predisposta la presenza di un’autobotte nei pressi del municipio, destinata alla fornitura integrativa di acqua.

Acquedotto Pugliese invita i cittadini a razionalizzare i consumi idrici, evitando utilizzi non essenziali durante il periodo di interruzione, sottolineando come il contenimento degli sprechi sia fondamentale per ridurre i disagi complessivi.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800.735.735, il sito istituzionale nella sezione dedicata ai lavori sulla rete e l’account X ufficiale @AcquedottoP, oltre al servizio gratuito di newsletter “myaqpaggiorna” per ricevere notifiche in tempo reale sulle sospensioni del servizio.