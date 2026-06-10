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COMUNE FOGGIA Comune di Foggia, aggiornati i costi per tre assunzioni finanziate dal Programma Coesione

La modifica si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024

Comune di Foggia, aggiornati i costi per tre assunzioni finanziate dal Programma Coesione

Comune di Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia ha aggiornato il quadro economico relativo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre funzionari finanziati dal Programma nazionale FESR-FSE+ “Capacità per la Coesione 2021-2027”. La modifica si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024.

I tre profili professionali interessati sono uno specialista economico-statistico, uno specialista informatico digitale e uno specialista tecnico, tutti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

La determinazione dirigenziale ridetermina la spesa annua complessiva da destinare al personale, portandola a 138 mila euro all’anno, rispetto alla previsione iniziale di 107 mila euro. L’adeguamento tiene conto dei nuovi valori stipendiali introdotti dal contratto nazionale e delle somme effettivamente assegnate dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse copriranno stipendi, oneri previdenziali, Irap, buoni pasto e ulteriori costi accessori. Secondo quanto riportato nell’atto, il finanziamento statale ammonta a 46 mila euro annui per ciascun dipendente, per un totale di 138 mila euro destinati alle tre unità di personale.

L’amministrazione ha inoltre demandato al Servizio finanziario il reperimento delle risorse necessarie per gli anni successivi al 2027, confermando per il resto quanto già previsto dalla precedente determinazione di assunzione.

A cura di Giovanna Tambo.

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