Il Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari della Puglia entra nella fase decisiva.

È stata infatti pubblicata la banca dati ufficiale dei quiz della prova preselettiva, passaggio che segna una svolta determinante per oltre 21.000 candidati in corsa per 1.000 posti disponibili nelle aziende sanitarie regionali.

Per mesi l’attesa ha accompagnato migliaia di aspiranti OSS, impegnati nello studio su manuali, simulatori online e gruppi di confronto. Da oggi, però, la selezione assume contorni più definiti: i 3.000 quesiti ufficiali diventano il riferimento unico su cui impostare la preparazione.

La svolta della banca dati

La pubblicazione rappresenta un momento chiave non solo dal punto di vista didattico, ma anche psicologico. I candidati possono ora concentrarsi su un perimetro preciso di domande, riducendo l’incertezza che ha caratterizzato i mesi precedenti.

Il programma di studio resta ampio e articolato, includendo materie come assistenza alla persona, igiene, legislazione sanitaria, sicurezza sul lavoro e organizzazione dei servizi socio-sanitari. Tuttavia, la disponibilità della banca dati consente una preparazione più mirata e strategica.

Numeri e selezione altamente competitiva

I dati evidenziano la portata del concorso: oltre 21.000 partecipanti per 1.000 posti disponibili. Una competizione particolarmente selettiva, che rende la prova preselettiva decisiva per l’accesso alle fasi successive.

Il test sarà composto da 30 quesiti più 3 di riserva, con un sistema di punteggio che prevede penalizzazioni per le risposte errate e per le omissioni. Un meccanismo che premia precisione, rapidità e gestione dello stress.

La corsa contro il tempo

Con la pubblicazione della banca dati, la fase di studio entra nel vivo. Le prossime settimane saranno decisive per la preparazione dei candidati, impegnati in simulazioni, ripassi intensivi e memorizzazione dei quiz. L’obiettivo è uno solo: arrivare alla prova preselettiva nelle migliori condizioni possibili, in un contesto in cui anche un singolo errore può risultare determinante.

Un’opportunità professionale e sociale

Oltre al dato numerico, il concorso rappresenta una delle più rilevanti operazioni di reclutamento nel settore socio-sanitario in Puglia degli ultimi anni. L’inserimento di nuovo personale è considerato strategico per rafforzare ospedali, strutture territoriali e servizi assistenziali.

Per i candidati, la selezione assume anche un valore personale: la possibilità di ottenere stabilità lavorativa e accedere a una professione centrale nell’assistenza alle persone fragili.

Con la pubblicazione della banca dati, il percorso entra dunque nella sua fase più intensa. La selezione è ufficialmente iniziata.

Lo riporta assocarenews.it