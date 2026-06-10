FOGGIA – Proseguono le indagini archeologiche all’interno dell’ex Caserma Oddone di via Fuiani, dove nelle scorse settimane sono stati rinvenuti alcuni ambienti ipogei che potrebbero essere collegati all’antico Convento di San Francesco.

Nella giornata di ieri i tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno effettuato un sopralluogo nel complesso, alla presenza dell’archeologo Nicola Gasperi, incaricato da Invitalia, dei tecnici del laboratorio Giepi di Foggia e dei rappresentanti del Comune guidati dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso.

L’ispezione è stata disposta dopo la segnalazione inviata dall’amministrazione comunale in seguito al ritrovamento dei locali sotterranei durante le attività di verifica in corso sull’immobile. Al termine del sopralluogo, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle indagini previste dal piano operativo già approvato.

Secondo le prime valutazioni tecniche, gli ambienti scoperti potrebbero appartenere al nucleo originario trecentesco dell’antico Convento di San Francesco, una delle istituzioni religiose più antiche della città. Un’ipotesi che, se confermata, aggiungerebbe un tassello importante alla ricostruzione della storia medievale di Foggia.

Le attività di approfondimento erano iniziate con indagini georadar e saggi endoscopici, che hanno permesso di individuare locali sotterranei in corrispondenza di un vano sottoscala il cui accesso risultava murato. Durante i controlli sono emersi anche reperti ossei e materiale lapideo, circostanze che hanno reso necessario il coinvolgimento della Soprintendenza.

Il via libera ottenuto consentirà ora di avviare la cosiddetta “fase 2” delle indagini. In programma la rimozione di un setto murario individuato lungo una scala che potrebbe condurre ad altri ambienti interrati collegati al sistema ipogeo già individuato.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un accesso diretto ai locali sotterranei. L’operazione dovrà essere valutata sotto il profilo della sicurezza e, se autorizzata, sarà effettuata con il supporto di speleologi specializzati.

L’ingresso negli ipogei permetterebbe inoltre di realizzare un rilievo laser scanner tridimensionale dell’intero complesso, fondamentale per documentare dimensioni e caratteristiche degli ambienti e programmare le successive attività di studio e valorizzazione.

L’ex Distretto Militare è al centro di un importante programma di recupero che prevede la realizzazione del Polo Museale Giordaniano, finanziato con 7 milioni di euro, e di uno Studentato Adisu sostenuto da ulteriori 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Un investimento complessivo di 27 milioni di euro destinato a restituire alla città uno degli edifici storici più significativi del suo patrimonio architettonico.

Ex Distretto Militare, dopo il sopralluogo della Soprintendenza via libera alla prosecuzione delle indagini (2)