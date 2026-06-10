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FOGGIA VIA PATRONI Foggia, autorizzata la deroga ai limiti acustici per il Centro Comunale di Raccolta di via Patroni

Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dalla ditta impegnata nel cantiere e tiene conto delle disposizioni previste dalla normativa regionale

Foggia, autorizzata la deroga ai limiti acustici per il Centro Comunale di Raccolta di via Patroni

Foggia, autorizzata la deroga ai limiti acustici per il Centro Comunale di Raccolta di via Patroni - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia ha autorizzato una deroga alle emissioni sonore per consentire il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta in via A.D. Patroni. L’ordinanza sindacale n. 65 del 10 giugno 2026 consente le attività rumorose nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 15 fino al prossimo 30 giugno.

Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dalla ditta impegnata nel cantiere e tiene conto delle disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di contenimento dell’inquinamento acustico. La deroga riguarda esclusivamente le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica e resta subordinata all’adozione di tutte le misure utili a limitare il disagio per i residenti.

L’amministrazione comunale ha precisato che i rumori dovranno comunque essere contenuti “nel limite del possibile” per non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini. La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è affidata al Comando di Polizia Locale.

Il provvedimento potrà essere revocato qualora emergano situazioni impreviste o esigenze di tutela dell’interesse pubblico. Copia dell’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e all’Asl di Foggia.

A cura di Giovanna Tambo.

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