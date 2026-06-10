Gallipoli, ordinanza sul decoro urbano: divieto di bikini e torso nudo esteso a tutta la città

A Gallipoli si rafforza la stretta sul decoro urbano con una nuova ordinanza valida fino al 30 settembre che estende il divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo all’intero territorio cittadino, non più limitato al centro storico.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Flavio Fasano, stabilisce che nelle vie e piazze, nei parchi pubblici, sui mezzi di trasporto locale, nei monumenti e negli esercizi commerciali è vietato presentarsi con abbigliamento ritenuto non consono al pubblico decoro. Il divieto riguarda in modo esplicito costumi da bagno, torso nudo, pantaloncini e canottiere anche all’interno degli uffici pubblici, compresi quelli comunali.

Particolare attenzione viene riservata proprio alla sede municipale, dove l’accesso sarà consentito solo con un abbigliamento adeguato al contesto istituzionale.

Controlli e nuove modalità di vigilanza

Per garantire l’applicazione dell’ordinanza, il Comune ha previsto il coinvolgimento non solo delle forze di polizia, ma anche degli ausiliari del traffico. A questi ultimi non sarà affidato il compito di elevare sanzioni, ma quello di informare i cittadini e segnalare eventuali violazioni alla Polizia Locale.

Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione comunale, la misura nasce dall’esigenza di evitare comportamenti ritenuti non compatibili con l’immagine turistica della città e di assicurare un’applicazione uniforme delle regole su tutto il territorio urbano.

Una scelta tra decoro e turismo

Il provvedimento si inserisce nel più ampio dibattito sull’equilibrio tra libertà individuale e gestione del decoro nei centri turistici, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di visitatori rende più complessa la regolamentazione degli spazi pubblici.

L’ordinanza è già operativa e prevede, dopo una fase di informazione, l’attivazione del sistema sanzionatorio per chi non rispetterà le disposizioni.