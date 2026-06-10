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SANZIONI ITL Foggia, vigilanza nel settore della ristorazione

Sospesa un'attività che impiegava in nero 12 lavoratori su 13

ITL Foggia, vigilanza nel settore della ristorazione

ph La Nazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo nel settore della ristorazione con somministrazione, gli ispettori dell’ITL di Foggia hanno sottoposto a verifiche alcune sale ricevimenti.

In una di queste, situata in provincia, sono stati trovati 13 lavoratori, 12 dei quali sono risultati privi di regolare assunzione; l’attività imprenditoriale è stata, pertanto, sospesa per lavoro nero, nella fattispecie aggravata dall’impiego di più di 5 lavoratori irregolari.

Al titolare della sala sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo di 51.800 euro.

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