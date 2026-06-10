MANFREDONIA – Un passo concreto verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’atto di indirizzo per partecipare all’avviso pubblico della Regione Puglia destinato alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), individuando Borgo Mezzanone come area strategica per lo sviluppo del progetto.

L’iniziativa rientra nel Programma Regionale Puglia 2021-2027, Priorità 2 “Economia Verde”, e mira a sostenere la nascita di nuove comunità energetiche attraverso finanziamenti destinati agli studi preliminari, alle attività di coinvolgimento dei cittadini e alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla costituzione delle CER.

La deliberazione, approvata all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca, recepisce gli indirizzi europei e nazionali in materia di decarbonizzazione e promozione delle fonti rinnovabili. Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano infatti uno degli strumenti più innovativi introdotti negli ultimi anni per favorire la produzione e la condivisione locale di energia pulita. Attraverso queste forme associative, cittadini, imprese, enti pubblici e realtà del terzo settore possono collaborare per produrre, consumare e condividere energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Secondo quanto riportato nell’atto, la Regione Puglia ha stanziato una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro per sostenere la fase di avvio delle comunità energetiche. I contributi serviranno a finanziare studi di prefattibilità tecnico-economica, analisi energetiche, campagne informative e tutte le attività preparatorie necessarie alla costituzione dei soggetti giuridici che gestiranno le future comunità.

Tra gli aspetti più significativi della deliberazione emerge la scelta di Borgo Mezzanone come luogo pilota dell’iniziativa. L’area è stata individuata dall’amministrazione comunale in considerazione dei rilevanti fabbisogni energetici presenti sul territorio e per il valore sociale che il progetto potrebbe assumere. La futura comunità energetica, infatti, non avrebbe soltanto una funzione ambientale ma potrebbe diventare uno strumento di inclusione sociale e di contrasto alla povertà energetica, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Nella relazione illustrata dall’assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, Mariarita Valentino, viene sottolineato come le CER consentano di ridurre i costi energetici per famiglie e imprese, favorendo al tempo stesso la diffusione delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni climalteranti. Un modello che l’Unione Europea considera fondamentale per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

La Giunta ha inoltre individuato nel dirigente del Settore V, l’architetto Michele Prencipe, il Responsabile Unico del Progetto. A lui spetterà il compito di predisporre la documentazione necessaria per la candidatura e di attivare eventuali accordi con enti del terzo settore, soggetti che potranno contribuire alla definizione della proposta progettuale.

L’avviso regionale prevede che le candidature vengano presentate entro il 30 giugno 2026 attraverso la piattaforma telematica della Regione. Qualora il progetto dovesse essere ammesso a finanziamento, il Comune potrà successivamente accedere ad ulteriori misure regionali dedicate alla realizzazione degli impianti di produzione energetica destinati alla comunità.

Con questa decisione, Palazzo di Città apre dunque una nuova fase delle politiche ambientali locali, puntando su un modello energetico partecipato che potrebbe trasformare Borgo Mezzanone in uno dei principali laboratori pugliesi di innovazione e sostenibilità