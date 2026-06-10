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ANDRIA GIUNTA La sindaca di Andria vara la nuova giunta e riparte dalla ‘A’. Cosa sappiamo

Bruno ha mantenuto per sé le deleghe al welfare socio-turistico-culturale e alla legalità

PH ANSA PUGLIA - GIUNTA ANDRIA

PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Andria // Foggia //

RIA — Una giunta nel segno della lettera “A”. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha presentato oggi la nuova squadra di governo cittadino, composta da nove assessori, sette uomini e due donne, tracciando la linea politica e amministrativa del nuovo mandato iniziato dopo la rielezione al primo turno dello scorso 25 maggio.

L’elemento distintivo della nuova organizzazione amministrativa è rappresentato da una serie di deleghe identificate da aggettivi che iniziano con la lettera “A”, scelta come simbolo di un nuovo percorso per la città. «Ripartiamo dalla A perché è l’inizio di tutto: la prima lettera che tracciamo da bambini. Non è solo l’inizio dell’alfabeto, ma la nostra nuova identità operativa», ha spiegato la sindaca durante la presentazione.

Bruno ha mantenuto per sé le deleghe al welfare socio-turistico-culturale e alla legalità, riunite nell’assessorato all’“Armonia”. «Le persone al centro, da cui tutto è partito nel 2020, oggi diventano le persone di un’Andria che è di tutti e per tutti», ha sottolineato.

Tra i componenti della giunta figurano Raffaele Losappio, assessore alla “Città abitabile” con deleghe a urbanistica, edilizia privata e rigenerazione urbana, e Savino Losappio, responsabile della “Città accessibile e agibile”, che seguirà ambiente, mobilità, energie rinnovabili e benessere animale.

Marianna Sinisi guiderà la “Città accogliente”, occupandosi di affari generali, personale e servizi demografici, mentre Mirko Malcangi sarà assessore alla “Città affidabile”, con competenze su bilancio, tributi, programmazione economica e politiche giovanili.

Nunzia Saccotelli assume le deleghe della “Città alleata”, dedicate a scuola, formazione e politiche per la famiglia. Il ruolo di vicesindaco è affidato a Cesare Troia, assessore alla “Città ambiziosa-attrattiva”, con competenze che spaziano dalle attività produttive al lavoro, fino a marketing territoriale, agricoltura, beni Unesco e sicurezza urbana.

Completano la squadra Francesco Nicolamarino, assessore alla “Città attiva” con deleghe a patrimonio e sport; Mario Loconte, alla guida della “Città autentica” per lavori pubblici, centro storico e fondi comunitari; e Dina Liso, assessora alla “Città avanzata”, che seguirà innovazione tecnologica, Smart City, sistemi informativi e pari opportunità.

Con la nuova giunta, l’amministrazione comunale punta a consolidare il percorso avviato negli ultimi anni, puntando su una visione della città costruita attorno a nove parole chiave che iniziano tutte con la stessa lettera: A come Andria.

 Lo riporta l’Ansa Puglia.

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