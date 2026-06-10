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Home // Manfredonia // Manfredonia, prorogata fino al 31 luglio la pesca controllata delle vongole nel Golfo

VONGOLE GOLFO Manfredonia, prorogata fino al 31 luglio la pesca controllata delle vongole nel Golfo

La decisione arriva su richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano, che ha chiesto di estendere le attività di prelievo nell’area compresa tra l’imboccatura del Porto Vecchio di Manfredonia e il confine meridionale del Compartimento marittimo. La pesca continuerà ad essere consentita esclusivamente alle tre unità già autorizzate.

Manfredonia, riparte la pesca delle vongole: autorizzati tre motopescherecci fino al 10 giugno

MANFREDONIA - VONGOLE, ARCHIVIO (immagine d'archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha disposto la proroga fino al 31 luglio 2026 dell’ordinanza che disciplina l’attività di pesca della vongola (Chamelea gallina) in una specifica area del Compartimento marittimo di Manfredonia. Il provvedimento è stato firmato dal comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Marco Pepe.

La decisione arriva su richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano, che ha chiesto di estendere le attività di prelievo nell’area compresa tra l’imboccatura del Porto Vecchio di Manfredonia e il confine meridionale del Compartimento marittimo. La pesca continuerà ad essere consentita esclusivamente alle tre unità già autorizzate.

Determinante il parere favorevole del biologo Pasquale Ricci, che ha espresso il nulla osta alla proroga nel rispetto delle misure precauzionali già adottate: massimo due giorni di pesca a settimana, limite di 250 chilogrammi di cattura per imbarcazione e utilizzo di non oltre tre draghe operative.

La Capitaneria ha ricordato che la gestione della risorsa è affidata al Consorzio Molluschi Nord Gargano e che la normativa nazionale prevede ulteriori periodi di fermo biologico per garantire la tutela degli stock e la sostenibilità della pesca.

Con l’ordinanza n. 31 del 10 giugno 2026 viene quindi prorogata la precedente ordinanza n. 20 del 6 maggio scorso, mantenendo in vigore tutte le disposizioni già previste fino alla fine di luglio.

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