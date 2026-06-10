Marco Cesario, oggi dirigente scolastico a Manfredonia: «Aggredito dai genitori di un’alunna, serve un Daspo"

MANFREDONIA – «Arrivare a un tale disprezzo dell’autorità è qualcosa di impensabile. Ma purtroppo i casi sono in aumento». A parlare è Marco Cesario, oggi dirigente scolastico a Manfredonia, che due anni fa fu vittima di una violenta aggressione all’interno dell’istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto.

L’episodio, raccontato in un’intervista pubblicata da La Stampa, vide coinvolti i genitori di una bambina di cinque anni. Secondo il dirigente, la madre si presentò a scuola molto agitata dopo essere stata contattata dalle insegnanti per il cambio degli indumenti della figlia. Pochi minuti dopo arrivò anche il padre.

«Pensavo fosse venuto per un chiarimento – racconta Cesario – invece mi afferrò il polso e me lo girò. In pochi istanti mi ritrovai a terra. Mi colpirono con pugni e calci, anche al volto. Riuscii a fuggire, ma riportai una sublussazione della spalla e rimasi in convalescenza per mesi».

Oggi, alla guida di una scuola di Manfredonia, Cesario torna a riflettere sul crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale scolastico. Per il dirigente, alla base di questi episodi vi sarebbero il progressivo indebolimento del rispetto delle regole, la percezione di impunità e una diffusa crisi del ruolo educativo degli adulti.

Tra le proposte avanzate, anche l’introduzione di un provvedimento simile al Daspo previsto negli stadi: «Chi aggredisce insegnanti o dirigenti non dovrebbe più poter accedere agli istituti scolastici. Gli studenti devono continuare il loro percorso educativo, ma servono misure che tutelino chi lavora nella scuola».

Cesario sottolinea inoltre il ruolo centrale delle famiglie nell’educazione dei giovani e richiama l’attenzione sull’influenza dei social network e dei contenuti violenti diffusi online. «Molti genitori – osserva – tendono ormai a comportarsi come amici o avvocati difensori dei figli. È necessario recuperare il valore della responsabilità, del limite e del rispetto delle regole».