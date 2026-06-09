Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo ristorante McDonald’s nell’area del Centro Commerciale Gargano, in Contrada Pace (località Macchia), nel territorio di Monte Sant’Angelo, a pochi chilometri da Manfredonia.

Secondo quanto confermato a StatoQuotidiano da fonti ufficiali, l’area destinata alla struttura è già stata cantierizzata all’interno del parcheggio del centro commerciale e l’apertura è prevista entro la fine del 2026.

L’arrivo del colosso della ristorazione veloce rappresenta una delle novità commerciali più attese del territorio. La scelta della location appare strategica: il Centro Commerciale Gargano è uno dei principali poli commerciali della zona, situato lungo l’asse che collega Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

L’investimento dovrebbe rafforzare l’attrattività dell’area commerciale, generando anche nuove opportunità occupazionali. McDonald’s, infatti, continua il proprio piano di espansione nazionale attraverso nuove aperture e campagne di reclutamento dedicate ai nuovi ristoranti.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle dimensioni della struttura, sull’eventuale presenza del servizio McDrive o sul numero di posti di lavoro previsti.

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