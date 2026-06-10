Monti Dauni, approvato il SAL bis per i lavori di manutenzione della viabilità provinciale

FOGGIA – Prosegue il programma di manutenzione straordinaria della rete viaria dei Monti Dauni finanziato attraverso il Decreto Interministeriale n. 394 del 2021. La Provincia di Foggia ha approvato il SAL bis relativo al quarto contratto applicativo dell’Accordo Quadro dedicato alla viabilità dell’Area Interna dei Monti Dauni Meridionali.

L’intervento rientra in un più ampio programma da oltre 4,5 milioni di euro destinato al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne del territorio provinciale. I lavori interessano diverse arterie strategiche, tra cui le Strade Provinciali 2, 101, 106, 121 e 125, in tratti caratterizzati da dissesti, deterioramenti e criticità infrastrutturali.

Con il provvedimento firmato dal dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, Luciano Follieri, è stato approvato uno stato di avanzamento lavori pari a 224.762 euro oltre Iva, per un importo complessivo di 274.209 euro. Le somme saranno imputate sul capitolo dedicato al finanziamento dell’opera.

L’intervento è affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Falco Primo Srl e Imedil Srl. L’approvazione del SAL bis è collegata anche alle procedure di compensazione dei prezzi previste dalla normativa nazionale per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali nel settore delle opere pubbliche.

A cura di Giovanna Tambo.