Napoli, esordio per il saggio del sanseverese Michele Pistillo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”

Sarà presentato il 13 giugno alle ore 18 alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del DMED 2026 – Salone della Dieta Mediterranea, il saggio divulgativo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”, pubblicato da Edizioni Palinsesto e curato dal sanseverese Michele Pistillo, AM Technoscience e giornalista, insieme ad Augusto Orsini, direttore scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Technoscience.

Il volume, realizzato in collaborazione con Technoscience, affronta temi legati a alimentazione, marketing, contraffazione alimentare, medicina, nutrizione, ricerca scientifica e distretti del cibo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza alimentare nel solco della Dieta Mediterranea.

Al progetto editoriale hanno contribuito numerosi autori e professionisti, tra cui Angelo Barone, Pasquale Bonfilio, Lucrezia Cilenti, Salvatore De Cristoforo, Francesco Antonio Di Mauro, Vincenzo Dota, Michele Fini, Domenico Lampedecchia, Patrizia Lusi, Marco Meloni, Delio Palumbo, Matteo Antonio Russo e Salvatore Venosi.

A sottolineare la filosofia del lavoro è lo stesso Michele Pistillo, che ha dichiarato: “Non vogliamo dire alle persone cosa mangiare, ma fornire strumenti per scegliere meglio”, evidenziando come il libro si proponga di fare da ponte tra scienza, cultura e vita quotidiana.

La presentazione a Napoli rappresenterà il debutto ufficiale del volume all’interno di uno dei principali eventi italiani dedicati a Dieta Mediterranea, salute e sostenibilità.