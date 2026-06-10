Edizione n° 6092

BALLON D'ESSAI

MCDONALD'S MF // McDonald’s a Manfredonia: è ufficiale. Partiti i lavori: cantiere nel parcheggio del Centro Commerciale Gargano
10 Giugno 2026 - ore  00:38

CALEMBOUR

DDA FOGGIA // Indagine Dda a Foggia, legami tra clan e politica: nel mirino un finanziamento comunale da oltre un milione di euro
10 Giugno 2026 - ore  09:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Napoli, esordio per il saggio del sanseverese Michele Pistillo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”

SAN SEVERO Napoli, esordio per il saggio del sanseverese Michele Pistillo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”

Il volume, realizzato in collaborazione con Technoscience, affronta temi legati a alimentazione, marketing, contraffazione alimentare, medicina, nutrizione

Napoli, esordio per il saggio del sanseverese Michele Pistillo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”

Napoli, esordio per il saggio del sanseverese Michele Pistillo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Sarà presentato il 13 giugno alle ore 18 alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del DMED 2026 – Salone della Dieta Mediterranea, il saggio divulgativo “Mangia Italiano. Ma fallo bene”, pubblicato da Edizioni Palinsesto e curato dal sanseverese Michele Pistillo, AM Technoscience e giornalista, insieme ad Augusto Orsini, direttore scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Technoscience.

Il volume, realizzato in collaborazione con Technoscience, affronta temi legati a alimentazione, marketing, contraffazione alimentare, medicina, nutrizione, ricerca scientifica e distretti del cibo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza alimentare nel solco della Dieta Mediterranea.

Al progetto editoriale hanno contribuito numerosi autori e professionisti, tra cui Angelo Barone, Pasquale Bonfilio, Lucrezia Cilenti, Salvatore De Cristoforo, Francesco Antonio Di Mauro, Vincenzo Dota, Michele Fini, Domenico Lampedecchia, Patrizia Lusi, Marco Meloni, Delio Palumbo, Matteo Antonio Russo e Salvatore Venosi.

A sottolineare la filosofia del lavoro è lo stesso Michele Pistillo, che ha dichiarato: “Non vogliamo dire alle persone cosa mangiare, ma fornire strumenti per scegliere meglio”, evidenziando come il libro si proponga di fare da ponte tra scienza, cultura e vita quotidiana.

La presentazione a Napoli rappresenterà il debutto ufficiale del volume all’interno di uno dei principali eventi italiani dedicati a Dieta Mediterranea, salute e sostenibilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO