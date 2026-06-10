Nel carcere di Foggia una partita speciale: studenti detenuti e docenti insieme in campo

FOGGIA – Nessun vincitore e nessun vinto, ma una lezione concreta di rispetto, collaborazione e inclusione. Si è concluso così l’anno scolastico all’interno della Casa Circondariale di Foggia, dove studenti detenuti e docenti dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Notarangelo-Rosati – Giannone-Masi” hanno disputato una partita amichevole di calcetto diventata simbolo di crescita e condivisione.

L’iniziativa, svoltasi l’8 giugno, ha coinvolto gli studenti detenuti dell’indirizzo Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria e ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo sviluppato durante l’intero anno scolastico all’interno dell’istituto penitenziario. Per qualche ora, il campo da gioco ha sostituito l’aula, trasformando lo sport in uno strumento educativo capace di rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità.

«Lo sport è salute, ma è anche educazione, relazione e crescita personale», ha sottolineato il direttore della Casa Circondariale di Foggia, Michele De Nichilo, evidenziando come il valore dell’attività sportiva in ambito penitenziario vada ben oltre l’aspetto fisico. Attraverso il gioco, infatti, i partecipanti hanno potuto sperimentare concretamente il rispetto delle regole, la collaborazione e il confronto corretto con gli altri, competenze fondamentali nei percorsi di responsabilizzazione e reinserimento sociale.

Sulla stessa linea la responsabile dell’Area Trattamentale, Paola Errico, che ha definito l’iniziativa una significativa esperienza di educazione alla legalità vissuta sul campo. «Non ha vinto chi ha segnato di più, ma chi ha dimostrato che si può giocare insieme rispettando le regole dentro e fuori dal campo», ha affermato.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale che ha permesso a studenti, insegnanti e operatori di condividere il bilancio di un anno caratterizzato da attività formative e progettuali, confermando il ruolo della scuola come presidio educativo anche all’interno del contesto penitenziario.

I docenti hanno espresso gratitudine nei confronti della direzione del carcere, dell’Area Educativa e del personale di Polizia Penitenziaria che ha collaborato alla riuscita dell’evento. Un’esperienza che ha dimostrato come il lavoro di squadra, la fiducia reciproca e il rispetto delle regole possano diventare strumenti concreti di crescita personale e inclusione sociale.

Una partita senza trofei, ma con un risultato condiviso: la consapevolezza che l’educazione e le relazioni positive possono rappresentare un’importante occasione di riscatto e reinserimento nella comunità.