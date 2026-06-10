Oncologia moderna, al Policlinico di Foggia il congresso sulla multidisciplinarietà nelle cure

FOGGIA – La collaborazione tra specialisti diversi rappresenta oggi una delle chiavi fondamentali per migliorare la cura dei pazienti oncologici. È da questa consapevolezza che nasce il congresso scientifico “Il Setting Perioperatorio come Modello di Multidisciplinarietà nell’Oncologia Moderna”, in programma l’11 giugno presso l’Aula Turtur del Policlinico di Foggia.

L’evento, accreditato ECM con sette crediti formativi, riunirà professionisti provenienti da differenti discipline per approfondire le più recenti innovazioni nella gestione delle neoplasie solide. Presidente del congresso sarà il professor Matteo Landriscina, direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica a direzione universitaria del Policlinico e docente ordinario dell’Università di Foggia. Responsabili scientifici dell’iniziativa la professoressa Vincenza Conteduca e il professor Guido Giordano.

Al centro dei lavori il concetto di multidisciplinarietà, sempre più determinante nel percorso terapeutico dei pazienti oncologici. La corretta selezione dei trattamenti, l’individuazione dei fattori prognostici e l’impiego di biomarcatori predittivi richiedono infatti un confronto costante tra oncologi, chirurghi, radiologi, anatomo-patologi, biologi molecolari e altri professionisti sanitari.

L’oncologia contemporanea sta vivendo una fase di profonda trasformazione grazie allo sviluppo delle strategie neoadiuvanti e adiuvanti personalizzate, alla diffusione della biopsia liquida e all’applicazione della medicina di precisione. Strumenti che stanno modificando i percorsi terapeutici di numerose patologie, aprendo nuove prospettive per migliorare gli esiti clinici e la qualità delle cure.

Tra gli ospiti di maggiore rilievo figura il professor Giuseppe Curigliano, presidente della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) e docente dell’Università Statale di Milano. Nel corso della giornata saranno affrontati temi legati alla gestione perioperatoria dei tumori del polmone, dell’apparato urologico, gastrointestinale, ginecologico e della mammella, con particolare attenzione alle strategie terapeutiche integrate e alle prospettive future dell’oncologia.

Uno spazio specifico sarà dedicato anche ai primi cinque anni dell’Oncologia Universitaria foggiana, con approfondimenti sulla ricerca traslazionale, la formazione dei giovani specialisti e il ruolo centrale della persona nel percorso di cura. Tra gli argomenti in programma figurano inoltre la qualità della vita dei pazienti, la psico-oncologia, l’assistenza domiciliare e il contributo delle associazioni dei pazienti.

L’iniziativa si rivolge a medici, farmacisti e professionisti sanitari impegnati nella diagnosi, nel trattamento e nell’assistenza delle persone affette da patologie oncologiche, con l’obiettivo di promuovere un aggiornamento continuo e contribuire al miglioramento della qualità delle cure.