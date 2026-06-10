“Piano Casa e città del futuro, tra rigenerazione e infrastrutture sociali”: Ance Puglia e Ance Foggia sul nuovo piano casa

Foggia, 10 giugno 2026 – Il nuovo Piano Casa 2026 e il futuro delle politiche urbane al centro del dibattito nazionale e regionale. Si è tenuto questa mattina a Foggia l’importante appuntamento istituzionale e tecnico promosso da ANCE Puglia e ANCE Foggia, intitolato “Piano Casa e Città del Futuro: Tra Rigenerazione e Infrastrutture Sociali”.

L’evento, ospitato dal Formedil di Foggia, ha rappresentato un momento di confronto critico e costruttivo tra i vertici dell’associazione dei costruttori edili, le istituzioni e gli operatori del settore.

Al centro dei lavori, le misure del recente provvedimento nazionale – varato per far fronte all’emergenza abitativa con ingenti risorse – e il loro impatto sulla realtà operativa dei cantieri. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle specificità territoriali pugliesi, dove il Piano Casa si intreccia con i nuovi strumenti urbanistici (PUG) e la Legge Regionale n. 36 sulla rigenerazione urbana.

L’iniziativa ha voluto tenere insieme i diversi aspetti ad analizzare come armonizzare le nuove norme nazionali ed europee con le necessità del territorio di Foggia e dell’intera Regione, puntando su una rigenerazione urbana che sia al contempo volano per l’economia, sostenibile e attenta alle infrastrutture sociali.

“Il Piano Casa 2026 rappresenta finalmente una risposta concreta a un’emergenza abitativa che da troppo tempo interessa famiglie, giovani e fasce sociali sempre più ampie del nostro Paese. Dopo anni di attese, viene messo in campo uno strumento che ha l’ambizione di affrontare in modo organico il problema dell’accesso alla casa, favorendo nuovi investimenti e una maggiore disponibilità di alloggi.

Accanto a questo giudizio positivo, è però necessario evidenziare alcune criticità che meritano attenzione. I tempi di attuazione e il coordinamento complessivo del Piano. Senza un quadro chiaro di regole applicative e strumenti operativi, il rischio è che gli obiettivi condivisibili del provvedimento rimangano rallentati da procedure incerte e da una governance non sufficientemente definita. Per trasformare questa opportunità in risultati concreti sarà quindi fondamentale accompagnare le risorse e gli indirizzi strategici con meccanismi attuativi efficaci, tempestivi e uniformi” – ha dichiarato il Presidente di ANCE Foggia, Ivano Chierici, sottolineando che “soprattutto per la Capitanata il Piano Casa rappresenta una grande occasione: recuperare immobili inutilizzati, ampliare l’offerta di edilizia sociale, contrastare il disagio abitativo e promuovere la riqualificazione dei quartieri più fragili. Ma questa opportunità potrà tradursi in risultati concreti solo se alle dichiarazioni d’intenti seguiranno strumenti operativi chiari, norme attuative tempestive e una reale capacità di coinvolgere gli enti locali e gli operatori del settore. Foggia può diventare un laboratorio nazionale delle politiche dell’abitare, ma per riuscirci servono visione strategica, investimenti stabili e la capacità di trasformare i progetti in cantieri, e i cantieri in case per i cittadini“.

“Amareggia constatare che nell’anno accademico 2024-2025 circa 40mila ragazzi pugliesi hanno scelto università extra regione nonostante l’eccellenza dei percorsi accademici esistenti in Puglia – ha evidenziato nella sua introduzione il Presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore – Il problema dell’emergenza abitativa per studenti, giovani coppie e famiglie a basso reddito va affrontato con urgenza con l’obiettivo di garantire a queste persone la possibilità di trovare alloggi a costi calmierati nella nostra regione. Anche per questo motivo – ha concluso Biancofiore – confidiamo che il nuovo Piano Casa possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile, rappresentando una grande opportunità per rigenerare il patrimonio edilizio residenziale regionale e affrontare l’emergenza abitativa, oltre che per mantenere i livelli produttivi e occupazionali raggiunti in questi ultimi anni dal settore”.

Il Vicepresidente ANCE per l’edilizia e il territorio, Stefano Betti: “C’è un’emergenza abitativa che è aumentata e quei territori che non danno risposte a questa emergenza, saranno territori che non attrarranno talenti, non attrarranno competenze e non avranno slancio imprenditoriale. Quindi, dobbiamo ammettere un fallimento come sistema Paese delle strutture legislative attualmente vigenti. Il problema della casa esiste ed è oggi che va affrontato e risolto“.

Il confronto che ha preceduto la tavola rotonda con rappresentanti degli ordini professionali e istituzionali, è stato arricchito dall’intervento di Loredana Capone, Presidente della V Commissione del Consiglio Regionale della Puglia (Commissione Ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio), che ha sottolineato l’importanza di principi come la legalità e la formazione, auspicando forum di incontro su queste tematiche sempre più frequenti, dalle parole di Irene Tinagli, Presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi dell’Unione europea (HOUS), che ha sottolineato l’impegno e il lavoro dell’Unione Europea che per la prima volta si cimenta con il tema delle politiche abitative e da una relazione sul tema, di Ezio Micelli, Professore ordinario presso l’Istituto universitario di architettura di Venezia.