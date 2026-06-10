Piazza Puglia e via Rotundi, residenti esasperati da schiamazzi e corse in moto: “Notti insonni fino all’alba”

Nella zona compresa tra piazza Puglia e via Rotundi cresce il malcontento dei residenti, costretti a convivere ogni notte con rumori, schiamazzi e corse in moto che, secondo numerose segnalazioni, renderebbero sempre più difficile il riposo.

La situazione descritta dagli abitanti parla di un fenomeno ormai ricorrente: moto che sfrecciano con accelerazioni improvvise, urla e gruppi di giovani che si ritrovano in piazza fino a tarda notte, spesso oltre la mezzanotte. In alcuni casi, riferiscono i residenti, il disturbo proseguirebbe fino all’una o alle due del mattino, rendendo complicato il riposo soprattutto per chi deve lavorare o accompagnare i figli a scuola il giorno seguente.

Con l’arrivo della stagione estiva, il problema si sarebbe ulteriormente aggravato. Le alte temperature spingono molte famiglie a dormire con finestre e balconi aperti, rendendo impossibile isolarsi dai rumori provenienti dall’esterno e aumentando la percezione del disagio.

I cittadini chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli nelle ore serali e notturne, sottolineando la necessità di garantire il rispetto della quiete pubblica in un’area che, soprattutto dopo il tramonto, viene descritta come sempre più difficile da gestire.