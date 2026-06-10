C’è grande attesa per l’arrivo di “Road to Battiti”, l’anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento musicale TIM Battiti Live, e che quest’anno partirà proprio da Manfredonia, prima tappa del tour pugliese.

L’iniziativa trasformerà alcune delle location più suggestive della regione in palcoscenici a cielo aperto, coinvolgendo piazze e lungomari in un percorso che toccherà anche città simbolo come Bari, Alberobello, Polignano a Mare e Martina Franca. Sarà però Manfredonia ad aprire ufficialmente il viaggio musicale.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno, quando il mare, il porto e gli scorci cittadini faranno da cornice alle esibizioni di J-Ax e Irama, protagonisti della serata.

A partire dalle ore 18.00, il Villaggio dei Partner animerà Via del Porto con attività, intrattenimento e momenti di coinvolgimento per il pubblico, mentre i conduttori di Radio Norba accompagneranno l’evento con musica e interviste agli artisti. Alle ore 21.00 spazio ai live.

Non si tratterà soltanto di un concerto, ma anche di una vetrina nazionale per la città, con le immagini di Manfredonia che saranno trasmesse nelle puntate di TIM Battiti Live in onda a luglio su Canale 5.

Un evento pensato come momento di promozione del territorio, musica e partecipazione collettiva, che segna un’importante occasione di visibilità per la città.

L’ingresso sarà libero fino al raggiungimento della capienza consentita.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.