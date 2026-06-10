MANFREDONIA – Saranno J-Ax e Irama ad accendere l’estate sipontina. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente l’organizzazione della tappa inaugurale di “Road to Battiti 2026”, il tour itinerante che anticipa il grande appuntamento con “TIM Battiti Live” e che farà tappa a Manfredonia il prossimo 13 giugno.

La decisione è stata adottata nel corso della seduta del 10 giugno, confermando ancora una volta il forte legame tra la città e uno degli eventi musicali più seguiti del Mezzogiorno. Negli anni scorsi Manfredonia ha già ospitato con successo sia Battiti Live sia Road to Battiti, registrando una significativa partecipazione di pubblico e importanti ricadute sul piano turistico ed economico.

Secondo quanto previsto dalla delibera, la manifestazione si svolgerà in Piazzale Silvio Ferri e trasformerà il waterfront cittadino in un grande palcoscenico all’aperto. I due artisti protagonisti, tra i nomi più popolari della musica italiana contemporanea, si esibiranno davanti a migliaia di spettatori proponendo alcuni dei loro successi più conosciuti.

L’evento sarà accompagnato da una vasta campagna promozionale nazionale. La società Genetiko Communication Spa, titolare esclusiva dei marchi Battiti Live e Road to Battiti, ha infatti inserito Manfredonia tra le città considerate maggiormente in linea con i valori e l’immagine del brand. La manifestazione beneficerà di un’importante visibilità mediatica grazie ai collegamenti radio-televisivi di Radio Norba e alla diffusione dei contenuti sulle piattaforme digitali e sulle testate partner della kermesse.

Nel corso della giornata saranno attivati momenti di intrattenimento, animazione e attività promozionali lungo Via del Porto, dove verrà allestito il tradizionale villaggio dei partner. Non mancheranno i collegamenti in diretta dal truck di Radio Norba e la registrazione delle performance “on the road” che caratterizzano il format dell’evento.

L’accesso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza autorizzata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza. La produzione artistica e organizzativa dell’evento sarà a carico della società organizzatrice, mentre il Comune sosterrà le spese necessarie per garantire la sicurezza, la gestione dell’ordine pubblico, l’igiene urbana e il pagamento dei diritti SIAE. Per queste attività la Giunta ha previsto una spesa di circa 10 mila euro, già disponibile sul bilancio comunale 2026.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come manifestazioni di questo tipo rappresentino una leva strategica per la promozione del territorio. Oltre a generare presenze e movimento economico per attività commerciali, strutture ricettive e ristorazione, eventi di richiamo nazionale contribuiscono a rafforzare l’immagine della città come destinazione turistica e sede privilegiata per grandi appuntamenti culturali e musicali.

La Giunta ha quindi dato il via libera definitivo all’organizzazione della manifestazione, dichiarando l’atto immediatamente eseguibile per consentire agli uffici comunali di completare in tempi rapidi tutti gli adempimenti necessari.

Per Manfredonia si tratta dell’ennesima vetrina nazionale in vista della stagione estiva. Un appuntamento che promette di richiamare migliaia di giovani e appassionati di musica, confermando il ruolo della città tra i principali poli degli eventi all’aperto della Puglia.