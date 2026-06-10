Un’opera dell’artista cerignolano Giuseppe Amorese sarà protagonista del Premio Margutta 2026, prestigioso appuntamento dedicato ad arte e moda in programma nella storica Via Margutta a Roma, con la presidenza onoraria del premio Oscar Gabriele Salvatores.

L’evento, organizzato dalla Galleria d’arte Monogramma, rappresenta uno dei momenti culturali più attesi del panorama artistico romano e quest’anno proporrà una scenografia innovativa composta da sette opere pittoriche di diversi artisti, tra cui quella di Amorese.

Le opere saranno allestite in una modalità inedita, sospese tra due edifici della via, trasformando lo spazio urbano in una installazione aerea collettiva. Al termine della manifestazione, la scenografia resterà visibile al pubblico per una settimana, ampliando l’impatto dell’esperienza artistica oltre la durata dell’evento.

La partecipazione di Giuseppe Amorese al Premio Margutta si inserisce in un percorso consolidato: l’artista collabora infatti con la manifestazione da oltre vent’anni, avendo preso parte per la prima volta 23 anni fa con performance, installazioni e progetti che hanno contribuito a definire la sua presenza nel contesto artistico contemporaneo.

Per l’edizione 2026, in programma venerdì 12 giugno, Amorese presenta l’opera “Apri gli occhi”, un lavoro pittorico di forte impatto emotivo e simbolico.

L’opera raffigura un elefante che precipita dal cielo, immagine concepita per interrompere la percezione della normalità e generare spaesamento nello spettatore. Nel suo significato simbolico, la caduta dell’animale diventa metafora del crollo delle certezze contemporanee, della fragilità della condizione umana e delle tensioni sociali del presente.

Come spiegato nella poetica dell’artista, il lavoro si fonda su una visione in cui “il potere dell’arte rende possibile l’impossibile”, trasformando la scena in una riflessione sul rapporto tra individuo, realtà e percezione.

L’elefante, tradizionalmente simbolo di forza e stabilità, appare qui vulnerabile e disorientante, dando vita a un’immagine che unisce meraviglia e inquietudine, e che mira a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di condivisione e riflessione collettiva.

Lo riporta cerignolaviva.it.