San Severo, l’appello di Antonio Pio Pinto: «Anche una persona con disabilità ha diritto all’amore»

SAN SEVERO – Una riflessione intensa, sincera e diretta quella affidata alla redazione da Antonio Pio Pinto, giovane sanseverese con disabilità, che ha voluto condividere pubblicamente il proprio punto di vista sul rapporto con la città e sul tema dell’inclusione affettiva.

Nella sua lettera, Antonio riconosce innanzitutto l’affetto che quotidianamente riceve dai concittadini.

«San Severo mi vuole bene, questo lo so. Tutti mi salutano, mi fermano per strada, ho tanti amici e condividiamo momenti insieme. Di questo vi ringrazio di cuore: vi voglio bene», scrive.

Accanto alla gratitudine, però, emerge una riflessione più profonda sulle difficoltà che molte persone con disabilità continuano a incontrare quando si parla di relazioni sentimentali.

«Esiste ancora una mentalità sbagliata che fa male. Anche io ho il diritto di innamorarmi, di avere una relazione, di costruire qualcosa con una persona che mi voglia bene davvero», afferma.

Parole che diventano un invito a superare stereotipi e pregiudizi ancora radicati nella società. Antonio rivendica il diritto di vivere pienamente la propria dimensione affettiva, senza essere giudicato o escluso a causa della propria condizione.

«Non si può pensare che una persona con disabilità non possa vivere l’amore. Non si può dire “non posso” o “non voglio” solo per questo motivo», sottolinea con fermezza.

Il giovane sanseverese chiede di andare oltre le apparenze e di guardare alla persona nella sua interezza.

«Io posso dare tanto. Non fermatevi all’aspetto fisico: guardate il cuore. Antonio Pio Pinto è una persona che sa dare affetto, rispetto, presenza».

Infine, il desiderio semplice ma profondo di condividere la vita con qualcuno che lo accetti e lo apprezzi per ciò che è.

«Non devo cambiare città per trovare qualcuno che mi accetti. Vorrei semplicemente una persona seria, con cui condividere la vita, anche solo un’uscita, una cena, un momento insieme».

La sua lettera si conclude con un messaggio che è insieme appello e speranza: «Dite sì all’amore, senza pregiudizi».

Parole che invitano la comunità a riflettere sul significato autentico dell’inclusione, che non passa soltanto dall’abbattimento delle barriere fisiche, ma anche da quello delle barriere culturali e relazionali