Sparatoria in centro, il MoVi attacca: «Vieste non è un Far West, servono sicurezza e controlli»

Dopo la sparatoria avvenuta nella serata di martedì 9 giugno nel centro di Vieste, arriva la dura presa di posizione del Movimento Viestano (MoVi), che chiede un deciso cambio di passo sul fronte della sicurezza cittadina.

In una nota diffusa il 10 giugno, il movimento esprime forte preoccupazione per quanto accaduto in piazza Vittorio Emanuele II, teatro del ferimento di un uomo raggiunto da colpi d’arma da fuoco in una delle zone più frequentate della città.

«La misura è colma: Vieste non è un Far West per malavitosi e violenti. Serve sicurezza vera, non chiacchiere e parole di circostanza, e serve una presa di coscienza netta e decisa dei cittadini onesti», si legge nel comunicato.

Il MoVi richiama l’attenzione sul contesto in cui si è verificato l’episodio, in piena stagione turistica e in un orario in cui la piazza era frequentata da famiglie, residenti e visitatori. «Mentre i nostri figli mangiavano il gelato e i turisti facevano foto in piazza, qualcuno ha deciso di sparare. Un uomo a terra, la gente che scappa, il terrore negli occhi di chi era lì per godersi una serata d’estate».

Il movimento critica inoltre quella che definisce una risposta insufficiente rispetto a fenomeni criminali che da tempo preoccupano la comunità locale. «Non ci stiamo più. Ne abbiamo abbastanza di comunicati, promesse e indagini in corso. Non possiamo accettare che Vieste venga percepita come il cortile di casa di chi pensa di risolvere tutto con una pistola».

Nella nota viene ribadita la volontà di difendere l’immagine e l’identità della città, descritta come patrimonio dei cittadini che ogni giorno vivono e lavorano sul territorio. «Vieste è dei pescatori, delle famiglie, degli imprenditori e di tutti coloro che contribuiscono onestamente alla crescita della comunità. Non appartiene ai violenti e a chi semina paura».

Il Movimento Viestano conclude con un appello alle istituzioni e alla cittadinanza, chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine, controlli più incisivi e una mobilitazione collettiva contro ogni forma di criminalità.

«Il silenzio li fa sentire padroni. Noi diciamo basta. Vieste è della gente onesta e la gente onesta, adesso, parla», conclude la nota.