Stadio Zaccheria, costituito il gruppo di lavoro per la gara sulla gestione dell’impianto

FOGGIA – La Provincia di Foggia ha costituito il gruppo di lavoro incaricato delle attività tecniche connesse alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio comunale “Pino Zaccheria”. Lo stabilisce la determinazione n. 1038 del 10 giugno 2026 firmata dal dirigente del Settore Appalti, SUA e Contratti, Antonello De Stasio.

L’atto riguarda la procedura aperta per la gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Foggia per una durata di quattro anni, con possibilità di proroga per ulteriori quattro anni. La determinazione disciplina la ripartizione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche svolte nell’ambito della procedura di affidamento.

Nel gruppo di lavoro sono stati individuati i dipendenti Nicola Misino e Antonio Codianni, ai quali sono state assegnate le attività di controllo dei capitolati, predisposizione e verifica degli atti di gara, pubblicazioni di legge e supporto alle procedure di affidamento.

Il provvedimento ricorda che una precedente gara relativa alla concessione dello Zaccheria era andata deserta e che l’attività svolta dal personale si è fermata alla fase di predisposizione e controllo della documentazione di gara. L’importo degli incentivi liquidabili per le attività effettivamente eseguite ammonta a 286,34 euro, mentre la restante quota costituirà economia di gestione per la Stazione Unica Appaltante.

A cura di Giovanna Tambo.