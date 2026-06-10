ROCCA PRIORA – Una profonda tragedia ha colpito una famiglia dei Castelli Romani e l’intera comunità scolastica del territorio. Un ragazzo di 16 anni è morto martedì 9 giugno, all’indomani della conclusione dell’anno scolastico, lasciando nello sconforto parenti, amici e compagni di scuola.

Il giovane frequentava il secondo anno del Liceo Classico e Linguistico “Marco Tullio Cicerone” di Frascati. La notizia si è rapidamente diffusa nella cittadina, dove numerose persone hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia in queste ore di grande dolore.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe lasciato un breve messaggio destinato ai propri familiari. Le ragioni del gesto restano tuttavia ancora da chiarire e sono oggetto degli accertamenti delle autorità competenti, che stanno ricostruendo il contesto personale e relazionale del giovane.

La madre ha escluso qualsiasi collegamento diretto con l’esperienza scolastica. Anche la dirigente scolastica, Paola Cardarelli, ha ricordato il sedicenne come uno studente serio e apprezzato, ben inserito nel gruppo classe e impegnato nei propri percorsi formativi. Tra i progetti imminenti vi sarebbe stato anche un viaggio Erasmus.

«Era un ragazzo assolutamente solare», ha dichiarato la zia, esprimendo l’incredulità dei familiari di fronte a una perdita che appare difficile da comprendere.

Per sostenere studenti, insegnanti e famiglie colpiti dall’accaduto, il liceo ha convocato un incontro straordinario e attivato un servizio di supporto psicologico dedicato alla comunità scolastica.

La vicenda riporta all’attenzione il tema del benessere psicologico degli adolescenti e dell’importanza di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio. Un dramma che lascia un’intera comunità in lutto e molti interrogativi ancora aperti. Lo riporta leggo.it