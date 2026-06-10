Edizione n° 6093

BALLON D'ESSAI

MCDONALD'S MF // McDonald’s a Manfredonia: è ufficiale. Partiti i lavori: cantiere nel parcheggio del Centro Commerciale Gargano
10 Giugno 2026 - ore  00:38

CALEMBOUR

DDA FOGGIA // Indagine Dda a Foggia, legami tra clan e politica: nel mirino un finanziamento comunale da oltre un milione di euro
10 Giugno 2026 - ore  09:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia ai Castelli Romani: muore a 16 anni, sgomento a Rocca Priora

ROCCA PRIORA Tragedia ai Castelli Romani: muore a 16 anni, sgomento a Rocca Priora

Il giovane frequentava il secondo anno del Liceo Classico e Linguistico “Marco Tullio Cicerone” di Frascati

FRASCATI, PH FROSINONETODAY.IT

FRASCATI, PH FROSINONETODAY.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

ROCCA PRIORA – Una profonda tragedia ha colpito una famiglia dei Castelli Romani e l’intera comunità scolastica del territorio. Un ragazzo di 16 anni è morto martedì 9 giugno, all’indomani della conclusione dell’anno scolastico, lasciando nello sconforto parenti, amici e compagni di scuola.

Il giovane frequentava il secondo anno del Liceo Classico e Linguistico “Marco Tullio Cicerone” di Frascati. La notizia si è rapidamente diffusa nella cittadina, dove numerose persone hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia in queste ore di grande dolore.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe lasciato un breve messaggio destinato ai propri familiari. Le ragioni del gesto restano tuttavia ancora da chiarire e sono oggetto degli accertamenti delle autorità competenti, che stanno ricostruendo il contesto personale e relazionale del giovane.

La madre ha escluso qualsiasi collegamento diretto con l’esperienza scolastica. Anche la dirigente scolastica, Paola Cardarelli, ha ricordato il sedicenne come uno studente serio e apprezzato, ben inserito nel gruppo classe e impegnato nei propri percorsi formativi. Tra i progetti imminenti vi sarebbe stato anche un viaggio Erasmus.

«Era un ragazzo assolutamente solare», ha dichiarato la zia, esprimendo l’incredulità dei familiari di fronte a una perdita che appare difficile da comprendere.

Per sostenere studenti, insegnanti e famiglie colpiti dall’accaduto, il liceo ha convocato un incontro straordinario e attivato un servizio di supporto psicologico dedicato alla comunità scolastica.

La vicenda riporta all’attenzione il tema del benessere psicologico degli adolescenti e dell’importanza di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio. Un dramma che lascia un’intera comunità in lutto e molti interrogativi ancora aperti. Lo riporta leggo.it

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO