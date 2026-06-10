FOGGIA – Le segreterie aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail e Ugl chiedono la convocazione urgente delle parti e la riapertura di un tavolo tecnico monotematico dedicato al rinnovo dell’accordo di secondo livello. La richiesta è stata formalizzata con una nota indirizzata al presidente del Cda, Domenico Morsuillo, alla R.U.A.C. Stefania Piarullo, al direttore di esercizio Leonardo Ciuffreda e al C.U.O.T. Matteo Gramazio.

Al centro della comunicazione, datata 10 giugno 2026, la necessità di riaprire il confronto aziendale su un tema ritenuto prioritario dalle organizzazioni sindacali. Le sigle chiedono che il percorso negoziale sia accompagnato dalla presentazione, da parte dell’azienda, di un piano specifico ed esaustivo, dettagliato sia sotto il profilo economico sia sotto quello normativo, comprensivo anche della relativa pianta organica.

I sindacati sollecitano inoltre la presenza del Consiglio di Amministrazione al tavolo, ritenendo necessario un coinvolgimento diretto dei vertici aziendali nella fase di confronto. L’obiettivo è arrivare a una discussione strutturata e concreta sul rinnovo dell’accordo di secondo livello, con elementi chiari su risorse, organizzazione del lavoro e prospettive del personale.

Nella nota, le organizzazioni firmatarie chiedono un tempestivo riscontro sulla data della prima convocazione, sottolineando l’urgenza di riaprire un canale di dialogo formale tra le parti. La richiesta arriva in un momento in cui il tema della contrattazione aziendale assume particolare rilievo per la gestione del personale e per gli equilibri organizzativi del servizio.

La parola passa ora all’azienda, chiamata a fornire una risposta sulla convocazione del tavolo e sui contenuti del piano richiesto dalle sigle sindacali.