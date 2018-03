Aiuti affitto casa, Cascavilla: per 2013 minori somme a disposizione

Di:

Manfredonia – “IL problema casa rappresenta per una fascia della popolazione un problema importante,. In merito alle notizie richieste sugli aiuti per l’affitto casa, si deve sottolineare che vi sono una serie di interventi”. Lo precisa in una nota l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Manfredonia prof.

“Affitto regionale – comunale. Quest’anno le somme a disposizione sono inferiori agli anni passati (a Manfredonia sono stati attribuiti 292.695 Euro). A questa somma però bisogna aggiungere i fondi comunali (60.000 Euro), che davano diritto a una premialità A Manfredonia toccano 132.282 Euro. La più alta premialità della Provincia di Foggia e tra le più alte a livello regionale. I fondi comunali e la premialità, sommati a quanto attribuito dalla Regione, permetteranno l’erogazione di circa 485.000 Euro. Sono 807 i beneficiari.”

“Sul pagamento di questo beneficio ci sono dei ritardi per via del patto di stabilità. Su questa problematica ci sono stati interventi dell’amministrazione comunale e dell’Anci. Ora la Regione pagherà subito (speriamo entro agosto) la prima tranche. Appena possibile i beneficiari riceveranno una parte consistente del contributo (quello originario senza premialità)”.

“Contributi fino al 75%. Si tratta di un intervento comunale, dove viene pagato un contributo che oscilla dal 40% al 75%. Vi sono dei requisiti di accesso e vi è una graduatoria con criteri stabiliti dal Consiglio comunale e che tengono conto del reddito, del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza di particolare fragilità. La graduatoria è pubblica e a beneficiarne sono quest’anno 48“.

“Vi sono poi i contributi straordinari comunali. Quest’anno i richiedenti sono stati 885 e gli ammessi 630. Gli interventi per gran parte sono stati dovuti al pagamento di bollette arretrate e anche un piccolo aiuto per l’affitto casa con il pagamento di una mensilità. La somma impegnata è di circa 162.000 Euro”.

