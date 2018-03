Giovinazzo, coltiva marijuana in area demaniale, arrestato

Di:

Giovinazzo – COLTIVAVA una piantagione di “cannabis indica”, comunemente conosciuta come marijuana, in un’area demaniale internata e non visibile dalle strade interpoderali della zona. È la scoperta fatta a Giovinazzo dai Carabinieri della locale Stazione che hanno tratto in arresto, 47enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un predisposto servizio antidroga, hanno individuato in contrada “Lama Castello” la particolare coltivazione in germogliazione, di grandezza variabile tra i 2 mt e i 50 cm e sorpreso l’uomo, al tramonto, mentre si accingeva ad innaffiarle, utilizzando dei bidoni carichi di acqua rinvenuti in quel luogo.

Tratto in arresto, il 47enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Le piante, tutte estirpate, sono state poste sotto sequestro.

