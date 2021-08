Pagina facebook: “che schifo la Puglia. Ma che regione è?”. Proteste

“CHE schifo la puglia. Ma che regione è? Ma che forma ha? Boh“. “Veramente mangiate sta roba giù in pooglia? Ma che cazzo…“. “Questo è uno dei tipici piatti poogliesi. Pare si chiami “ciceri e tria”. Non sappiamo da cosa sia composto e sinceramente vorremmo evitare di saperlo, dato che solo a guardarlo pare abbastanza schifoso“. Così dalla pagina facebook “Che schifo la Puglia”, che ha originato tante proteste non solo di lettori pugliesi. I creatori della pagina contrappongono elementi e caratteristiche tipiche pugliesi a quelle Venete o Lombarde.

Probabilmente lo scherzo di alcuni buontemponi

che tuttavia hanno originato insulti e attacchi vicendevoli. “Ciao Statoquotidiano, un contenuto su questa Pagina Facebook mi infastidisce e non so come gestire la situazione. Aiutatemi”, scrive un lettore.

Redazione Stato