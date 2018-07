Carcere di Foggia, notifica detenzione per 28enne viestano

Di:

Foggia, 10 luglio 2017. Nel carcere di Foggia, poi, i militari della Tenenza di Vieste hanno proceduto alla notifica di una misura di aggravamento della detenzione in carcere emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia nei confronti del pregiudicato 28enne Fabio Vario, in sostituzione della precedente misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali cui era sottoposto con quella detentiva.

Vario, nel corso di un servizio a largo raggio su quel Comune, era stato arrestato dai Carabinieri di Vieste poiché trovato in possesso, nel corso di una perquisizione domiciliare, di un ordigno esplosivo artigianale del tipo “bomba carta” estremamente potente, così per come documentato dal personale specializzato artificiere dell’Arma intervenuto sul posto.