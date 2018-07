Consalvo Di Pasqua “La Torre e Rignanese, spero in un ripensamento”

Di:

Dichiarazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Consalvo Di Pasqua

“Spero in un ripensamento da parte dei colleghi consiglieri Paolo La Torre e Pasquale Rignanese. Seppur in un momento di trasformazione della politica italiana, sul territorio Forza Italia resta comunque un partito vivo, che partecipa attivamente alla vita politica del centrodestra e che vanta tra le proprie fila il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, primo degli eletti in Puglia per numero di preferenze, il sindaco del capoluogo dauno, Franco Landella, il presidente del Consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda, e numerosi consiglieri comunali in molti centri della Capitanata. Siamo alla vigilia di importanti scadenze elettorali, come il rinnovo del Consiglio provinciale e delle elezioni amministrative che riguardano la città di Foggia, oltre alle elezioni Europee, in cui sono sicuro che Forza Italia saprà proporre un programma condiviso ed essere determinante per l’affermazione della coalizione di centrodestra.

La nomina del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a vice presidente del partito rappresenta un tassello importante nel rilancio politico del partito, che sta per riorganizzarsi nei vari territori, a cominciare dalle assemblee provinciali e comunali degli iscritti, e Forza Italia riuscirà a interpretare questi scenari traducendoli in una nuova proposta per il Paese, ispirata come sempre ai nostri principi”.